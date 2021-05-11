شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح الفريق راحة غدا من التدريبات، ‏على أن يستأنف مرانه يوم الخميس المقبل لمواصلة التحضير لمواجهة صن داونز الجنوب ‏إفريقي التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف للمجموعة ‏التي شاركت في مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز وذلك للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ‏فيما خاض باقي اللاعبين فقرة بدنية وتدريبات الكرة.‏

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد على إغلاق ملف بطولة الدوري بنهاية مباراة ‏الزمالك التي أقيمت أمس والتركيز في مباراة صن داونز، وذلك خلال حديثه مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران.‏