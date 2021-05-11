شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مدة غياب عبد الله جمعة عن مباريات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم تأكيد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الاول لنادي الزمالك على أن عبدالله جمعة لاعب الفريق سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بسبب اصابته بجزع في الرباط الداخل للركبة غاب على اثره عن الفريق طوال الفترة المنقضية إلا ان كل المؤشرات تشير إلى ابتعاد عبدالله جمعة عن الفريق لفترة ليست بالقليلة.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، فإن الالام الركبة عاودت عبدالله جمعة خلال اليومين المنقضين مما سيلتزم اداؤه بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية التي تستلزم على الاقل سبعة ايام.

وتوقع المصدر ان لاتقل فترة عياب عبدالله جمعة عن مباريات الزمالك لقرابة خمسة عشر يوماً مابين التأهيل والتدريب مع الفريق ثم الدفع به في المباريات الرسمية.

وتعرض عبدالله جمعة، لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية، وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه لن يسمح لعبدالله جمعة بالمشاركة في التدريبات إلا بعد التأكد من جاهزيته.

ويستأنف الزمالك تدريباته «الثلاثاء»، على ارض ملعب ستاد عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

ويعول باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك على عودة عبدالله جمعة، لزيادة المنافسة في الجبهة اليسري مع الثنائي فتوح وعبدالشافي، بما يصب في مصلحة الفريق خلال مباريات الدوري المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الاول في جدول الدوري برصيد 45 نقطة بعد التعادل الاخير الذي حققه مع الاهلي في المباراة التي جمعتهما «الأثنين» ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون للدوري.