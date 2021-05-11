شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو مانى نجم ليفربول يدعم الشعب الفلسطيني عبر إنستجرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الدعم للشعب الفلسطيني في الأحداث التي يمر بها الشعب الفلطسيني في القدس أمام الجيش والمستوطنين الإسرائيليين اللذين دنسوا المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، وقاموا بإخلاء العائلات الفلسطينية من حى الشيخ جراح.

ونشر ماني عبر صفحته في تطبيق «إنستجرام» صورة لمدينة القدس وعلق قائلاً : «الحرية لفلسطين» واضعاً العلم الفلسطيني على الصورة.

وقدم عدد من نجوم كرة القدم رسائل الدعم للشعب الفلسطيني مثل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي والمصري محمد النني لاعب فريق أرسنال ومواطنه محمد حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي ، و إسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي

فيما غاب عن مواكب الدعم اسم النجم المصري محمد صلاح ما آثار حفيظة المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين كانوا يتمنون أن يقوم صلاح بدعم الفلسطينيين ولو بالكلمات.

ساديو مانى يدعم الفلسطينيين

كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً اكد فيه أن الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، مشيرا إلى أن هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض.