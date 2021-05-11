شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء محمد أبو جبل من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد سلبية المسحة التي خضع لها الحارس مؤخرا.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن أبو جبل سيعود للمشاركة في تدريب اليوم الثلاثاء الذي سيقام على ملعب النادي، في إطار الاستعدادات لمباراة إنبي المقبلة.

ويستأنف الزمالك تدريباته، استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.