شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لعبدالله جمعة في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن عبدالله جمعة لاعب الفريق سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية من عدمه.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية، وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه لن يسمح لعبدالله جمعة بالمشاركة في التدريبات إلا بعد التأكد من جاهزيته.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.