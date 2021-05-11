شكرا لقرائتكم خبر عن «التحكيم الرياضي» يشيد بتعاون الاتحادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بحرص مختلف الاتحادات والهيئات الرياضية على تعاونها معه وثمن استجابة اتحاد الإمارات لكرة القدم بسرعة الرد عقب خطاب المركز الموجه للاتحاد لطلب إلغاء هيئته التحكيمية بما يضمن توفيق أوضاعه، إعمالا للمادة (17) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 بشأن تأسيس المركز والتي تنص على أنه «على الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به».

وأكد علي بو جسيم رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في هذا الشأن أن اتحاد كرة القدم حرصاً منه على إنجاح مسيرة المركز ومنظومة عمله سيقوم بتفعيل دور المركز من خلال إلغاء هيئة التحكيم التابعة له وذلك بعد تعديل نظامه الأساسي ولوائحه النافذة في اجتماع الجمعية العمومية المقبل للاتحاد ما يعزز مستوى المركز ويجعله يمضي قدماً في تحقيق دوره الولائي في فض المنازعات الرياضية المختلفة.