بث مباشر | مشاهدة مباراة بني ياس والوحدة في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بني ياس والوحدة لحساب الجولة 26 في الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الاثنين 11-5-2021.

يدخل المستضيف بني ياس المباراة الأخيرة في الموسم الحالي من الدوري الاماراتي، بشعار “لا بديل عن الفوز”، على أمل خطف اللقب من الجزيرة الذي سيواجه خورفكان في نفس التوقيت.

وضمن فريق بني ياس المركز الثاني بشكلٍ رسمي في الجولة الماضية بعد فوزه على الظفرة، وظل الفارق بينه وبين المتصدر “الجزيرة” نقطة واحدة، بعدما فاز العنكبوت على العين، لحساب الجولة ذاتها.

وبغض النظر عن تحقيق اللقب من عدمه، فإن فريق بني ياس يقدم موسم استثنائي، حيث جمع 53 نقطة، من 16 انتصار، و5 تعادلات، وتذوق طعم الخسارة في 4 مناسبات فقط، وسجل لاعبوه 49 هدفًا، واهتزت شباكه 22 مرة كأقوى خط دفاع.

على الجانب الآخر، لم يحقق فريق الوحدة الفوز في آخر مباراتين، حيث خسر أمام اتحاد كلباء، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية مع فريق النصر.

وسيبحث الوحدة عن تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، أو على الأقل الحفاظ عليه في ظل منافسة اتحاد كلباء والوصل.

ويتواجد فريق الوحدة في المركز السابع ويفصله نقطتين عن السادس “العين”، وفي رصيده 36 نقطة، وبفارق الاهداف عن الثامن “اتحاد كلباء”، وبفارق نقطتين عن التاسع “الوصل”.

وتنقل مباراة بني ياس والوحدة على قناة أبو ظبي الرياضية، كما تذاع على قناة دبي الرياضية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت الامارات.