شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة صن دوانز تغادر جنوب إفريقيا فى طريقها للقاهرة لمواجهة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة فريق مامليودي صن داونز، جنوب إفريقيا فى طريقها تجاه القاهرة ، استعداداً لمواجهة الأهلى، السبت المقبل، بملعب السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريق الأحمر في مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بالقاهرة باعتبار أن مباراة الذهاب ستقام بالقاهرة على أن تلعب مباراة الإياب بجنوب إفريقيا.