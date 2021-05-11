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ليفاندوفسكي يعلّق على إمكانية انتقاله إلى الدوري الإيطالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

كشف النجم البولندي روبرت ​ليفاندوفسكي​ أنه من مشجعي كرة القدم الإيطالية، لكن مهاجم ​بايرن ميونيخ​ لا ينوي الانتقال إلى الدوري الإيطالي في أي وقت قريب.

وقال ليفاندوفسكي: "لقد تحدثت إلى الكثير من الناس عن كرة القدم الإيطالية، وأخبروني بأشياء مختلفة عن الدوري. أعرف بعض الفرق جيدًا لأنني واجهتهم في دوري الأبطال".

وأضاف: "الحقيقة، مع ذلك، هي أنه بالإضافة إلى عقدي مع بايرن، أشعر بشعور رائع في هذا النادي".

يُذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع العملاق البافاري يستمر حتى عام 2023.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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