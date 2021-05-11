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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفاندوفسكي يعلّق على إمكانية انتقاله إلى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021
كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه من مشجعي كرة القدم الإيطالية، لكن مهاجم بايرن ميونيخ لا ينوي الانتقال إلى الدوري الإيطالي في أي وقت قريب.
وقال ليفاندوفسكي: "لقد تحدثت إلى الكثير من الناس عن كرة القدم الإيطالية، وأخبروني بأشياء مختلفة عن الدوري. أعرف بعض الفرق جيدًا لأنني واجهتهم في دوري الأبطال".
وأضاف: "الحقيقة، مع ذلك، هي أنه بالإضافة إلى عقدي مع بايرن، أشعر بشعور رائع في هذا النادي".
يُذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع العملاق البافاري يستمر حتى عام 2023.