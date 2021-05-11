ليفاندوفسكي يعلّق على إمكانية انتقاله إلى الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

كشف النجم البولندي روبرت ​ليفاندوفسكي​ أنه من مشجعي كرة القدم الإيطالية، لكن مهاجم ​بايرن ميونيخ​ لا ينوي الانتقال إلى الدوري الإيطالي في أي وقت قريب.



وقال ليفاندوفسكي: "لقد تحدثت إلى الكثير من الناس عن كرة القدم الإيطالية، وأخبروني بأشياء مختلفة عن الدوري. أعرف بعض الفرق جيدًا لأنني واجهتهم في دوري الأبطال".

وأضاف: "الحقيقة، مع ذلك، هي أنه بالإضافة إلى عقدي مع بايرن، أشعر بشعور رائع في هذا النادي".

يُذكر أن عقد ليفاندوفسكي مع العملاق البافاري يستمر حتى عام 2023.