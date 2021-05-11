مصطفى محمد بين بدلاء جالاتا سراي أمان دينيزليسبور رغم الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتواجد مصطفى محمد مهاجم نادي جالاتا سراي التركي على مقاعد بدلاء فريقه، خلال المواجهة التي تجمعه مع دينيزليسبور في إطار مباريات الجولة 41 من الدوري التركي.

ويظهر محمد على مقاعد البدلاء على الرغم من الإصابة القوية التي تعرض لها في كاحل القدم اليسرى، خلال مواجهة بشكتاش التي أقيمت منذ أيام قليلة ماضية بالدوري.

وسبق لتقارير صحفية تركية أن أشارت إلى ابتعاد مصطفى محمد عن المباريات لفترة تتراوح من ستة إلى ثمانية أسابيع، إلا أنه ظهر على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم، الثلاثاء.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي برصيد 79 نقطة، خلف بشكتاش المتصدر برصيد 81 نقطة، وفناربخشة الوصيف برصيد 79 نقطة، قبل مباراتين من نهاية المسابقة.