مران الأهلي.. حضور الخطيب.. وأجايي يعلن جاهزيته لصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

خاض لاعبو النادي الأهلي، تدريبهم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لملاقاة صنداونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور المران لمساندة اللاعبين قبل مواجهة صنداونز.

وشارك جونيور أجايي جناح النادي الأهلي في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية بشكل كامل، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الحديث مع أجايي والاطمئنان عليه وتحفيزه قبل انطلاق المران الجماعي.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع الثنائي محمد هاني وأكرم توفيق على هامش المران، لمنحهم تعليمات خاصة تتضمن عدد من الجوانب الفنية والمعنوية.

وعقد موسيماني جلسة مع جميع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة والأهداف التي يسعى الجهاز الفني لتحقيقها بداية من لقاء صنداونز المقبل.

وطالب موسيماني في حديثه مع اللاعبين بضرورة إغلاق صفحة الدوري المصري والتركيز على لقاء صنداونز القادم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مصر تسهل من لقاء الإياب بجنوب أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح الفريق راحة غدا من التدريبات، ‏على أن يستأنف مرانه يوم الخميس المقبل لاستكمال الاستعداد للقاء صنداونز.