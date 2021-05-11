مجلس الزمالك يجتمع للرد على عقوبات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الزمالك، عقد اللجنة المكلفة بإدارة النادي، اجتماعا مساء اليوم لمناقشة عدة ملفات هامة، وعلى رأسها الرد على عقوبات اتحاد الكرة.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 50 ألف جنيه بجانب 50 ألفا لاعتراض الجهاز الفني خلال لقاء القمة، وإيقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه أيضا.

وتقدم الزمالك بشكوى ومذكرة احتجاج تضمنت الاعتراض على الأعداد الزائدة من الجماهير التي حضرت المباراة، والتنمر والسب والقذف الذي تعرض له اللاعبون خلال المباراة.

وطالبت إدارة النادي اتحاد الكرة بالتحقيق واتخاذ ما يلزم لضمان الحفاظ على حقوق الأندية، ولعدم تكرار مثل هذه الأمور الفترة المقبلة.

وأقيمت مباراة القمة مساء الإثنين على ستاد القاهرة، بالجولة الـ21 من مسابقة الدوري، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.