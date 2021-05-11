اتحاد الكرة: لقاء بيراميدز والانتاج بدون الدوليين.. ورفض تأجيل مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن اتحاد الكرة المصري، موافقته على تأجيل مباراة بيراميدز مع الانتاج الحربي التي كان مقررًا لها يوم 19 مايو الجاري لتقام خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي، موافقته على تأجيل اللقاء لإقامته بين مباراتي بيراميدز مع إنيمبا بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتم تأجيلها لتقام في موعد يحدد لاحقًا.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه، أن المباراة المؤجلة لبيراميدز ستقام بدون اللاعبين الدوليين المتواجدين في معسكرات المنتخب الأولمبي.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه، إلى رفضه تأجيل مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب في الدوري، نظرًا لإقامتها بعد مباراتيه الأفريقيتين.