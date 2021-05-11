رسميا.. الزمالك يشكو الأهلي بسبب جماهير القمة والتنمر ضد اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك تقدمه بمذكرة واحتجاج رسمي للجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، ضد النادي الأهلي صاحب حق تنظيم مباراة الفريقين.

وأقيمت مباراة القمة مساء الإثنين على ستاد القاهرة، بالجولة الـ21 من مسابقة الدوري، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي، أن مذكرة الاحتجاج تضمنت الاعتراض على الأعداد الزائدة من الجماهير التي حضرت المباراة.

وأشار الزمالك في بيانه أنه رفض خوض المباراة إلا بعد خروج الجماهير التي سمحت إدارة الأهلي بحضورهم، وأنها استجابت لطلب مراقب المباراة بخوض المباراة مع إثبات الواقعة بتقريره وحتى لا يفتعل الزمالك أزمات للكرة المصرية وخاض المباراة بصورة طبيعية.

كما جاء في بيان الزمالك: "تضمنت المذكرة رصدًا للسب والقذف والتنمر من الحضور تجاه لاعبي الزمالك على مدار شوطي اللقاء لاسيما قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وطالبت إدارة النادي اتحاد الكرة بالتحقيق واتخاذ ما يلزم لضمان الحفاظ على حقوق الأندية، ولعدم تكرار مثل هذه الأمور الفترة المقبلة.