مجاهد موجهًا رسالة للحكام: لا تستجيبوا للضغوط بعد احتدام المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

طالب أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، الحكام المصريين، بضرورة عدم الاستجابة لأي ضغوط يتعرضون لها خلال الفترة المقبلة.

وتحدث مجاهد مع الحكام عبر تطبيق زووم، وفقًا لما نشره بيان من اتحاد الكرة المصري، قي وجود أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي لجنة الإدارة، ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

وحرص مجاهد على تهنئة الحكام بالظهور بشكل يليق بالتحكيم المصري خلال مباراتي القمة الأخيرتين، مما يقضي على دعاوى الاستعانة بالتحكيم الأجنبي.

وأضاف مجاهد: "أطالب الحكام عدم الاستجابة لأي ضغوط تمارس عليهم من أي طرف في هذا التوقيت، خاصة أن المنافسة بين الفرق باتت محتدمة".

وجاء الاجتماع بعد ساعات من نهاية مباراة القمة الثانية على التوالي بإدارة تحكيمية مصرية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.