بيراميدز يعلن تأجيل مواجهته مع الانتاج الحربي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، تلقيه إخطارًا رسميًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، يفيد بتأجيل المباراة التي ستجمع مع الانتاج الحربي في الجولة 22 من دوري We المصري.

ووفقًا لما ذكره بيان صادر من المركز الإعلامي لبيراميدز، فإن اللقاء الذي كان مقررًا لها يوم 19 مايو الجاري قد تم تأجيله لموعد يحدد لاحقًا.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد القادم في ذهاب دور الثمانية من كأس الكونفدرالية في القاهرة، على أن تقام مواجهة العودة يوم 23 مايو بنيجيريا.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري لم يعلن من جانبه عن تأجيل المباراة حتى مساء اليوم، الثلاثاء.