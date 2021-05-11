إدارة الاهلي السعودي تصدر قرارًا بشأن منصب مدير الكرة

إدارة الاهلي السعودي تحسم منصب مدير الكرة

أصدرت إدارة النادي الاهلي السعودي قرارًا جديدًا في الاجتماع الثاني لها، بشأن منصب مدير الكرة بالفريق، بعد تعيين موسى المحياني كمدير تنفيذي أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة النادي الاهلي قررت تأجيل البت في منصب مدير الكرة للفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس النادي ماجد النفيعي اجتمع مع المدير التنفيذي موسى المحياني المعين حديثًا، من أجل مناقشة منصب مدير الكرة.

واتفق خلالها الطرفان على تأجيل اختيار مدير الكرة الجديد، في حين سيتولى محمد شلية، وعبد الله المحسن، إداريا الفريق مهام المنصب حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ولم تستقر إدارة الاهلي السعودي على اسم معين لاختياره مديرًا للكرة، حيث سيتم مناقشة عدد من الأسماء الموجودة والتي سبق لها شغل هذا المنصب في إدارات سابقة.

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