الفيفا يحسم قضية لاعب كورنثيانز البرازيلي ضد الهلال السعودي

حسمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قضية لاعب كورنثيانز البرازيلي “جابرييل جيروتو فرانكو” ضد نادي الهلال السعودي.

وكان جابرييل قد رفع دعوى قضائية على نادي الهلال السعودي، بعدما تراجع الأخير عن إتمام التعاقد مع البرازيلي في الميركاتو الصيفي 2019، وطالب محامي اللاعب، إدارة نادي الزعيم بدفع تعويضات مالية.

وأعلن مدير الاحتراف السابق بنادي الهلال “تركي المسند” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن غرفة فض المنازعات بالفيفا رفضت دعوى اللاعب جابرييل ضد الزعيم.

وأتم: “هذا القرار بلا شك أثبت صحة الإجراءات التي تمت، والتي كنت مسؤولًا عنها في حينها.. لم اعتد التغريد عن مثل هذه المواضيع، إلا أن بعض الإساءات دفعتني خلاف ذلك”.

يذكر ان نادي الهلال السعودي ضم النجم الدولي الكولومبي جوستافو كويلار من فلامنجو البرازيلي حينها، بدلًا من لاعب كورنثيانز “جابرييل جيروتو فرانكو”.

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