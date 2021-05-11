الامارات | "التواء في الركبة" يبعد إيبراهيموفيتش عن ميلان في توقيت صعب

شكرا لقرائتكم خبر عن "التواء في الركبة" يبعد إيبراهيموفيتش عن ميلان في توقيت صعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه ميلان الإيطالي لمباراتين على أقل تقدير بسبب الإصابة وفي توقيت صعب حيث يصارع الفريق على الفوز ببطاقة المشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، وذلك بحسب ما أفاد مدربه ستيفانو بيولي اليوم. وكشف بيولي عشية لقاء تورينو في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي أن السويدي البالغ 39 عاماً "تعرض لالتواء طفيف في الركبة (اليمنى) ولن يكون متاحاً غدا، ولا الأحد ضد كالياري. وسنرى بعدها ما هي التطورات الأسبوع المقبل". وأصيب إبراهيموفيتش الأحد في اللقاء الذي فاز به ميلان على غريمه يوفنتوس 3-صفر في معقل الأخير ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين، وترك الملعب في الشوط الثاني إثر احتكاك مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

وكان "إبرا" جدّد عقده للتو مع ميلان لموسم اضافي حتى يونيو 2022، وعاد إلى صفوف منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس اوروبا الشهر المقبل وذلك بعد خمس سنوات على اعتزاله اللعب دولياً.

وستخوض السويد أولى مبارياتها في النهائيات القارية في 14 يونيو المقبل ضد إسبانيا. وأظهر التلفزيون الإيطالي صوراً لابراهيموفيتش في نهاية المباراة وهو واقف على حافة الملعب وقد ضمد ركبته اليسرى محتفلاً بفوز "روسونيري" الكبير على "السيدة العجوز"، ليعزز حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب لسنوات عدة.

وفي حال تعافى العملاق السويدي، سيكون حاضراً مع الفريق في مباراته الأخيرة في الدوري ضد أتالانتا في 23 مايو، وذلك في مواجهة قد تكون مصيرية في الصراع على البطاقات الثلاث المتبقية لدوري الأبطال بما أن إنتر حسم الأولى بتتويجه بطلاً للمرة الأولى منذ 2010. ويحتل ميلان حالياً المركز الثالث بنفس عدد نقاط أتالانتا الثاني، وبفارق نقطتين أمام نابولي الرابع وثلاث أمام يوفنتوس الخامس.

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