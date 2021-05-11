الامارات | الإصابة تهدد بإنهاء موسم مدافع ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تهدد بإنهاء موسم مدافع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم أن مدافعه الدولي الفرنسي فيرلان مندي يعاني من التهاب في قصبة الساق، ما يهدد مشاركته مع النادي الملكي في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري المحلي وخوض نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل مع منتخب بلاده بطل العالم.

وخضع مندي اليوم لفحوص طبية وتبيّن من التشخيص أنه يعاني من التهاب في الغشاء الذي يغطي قصبة الساق بحسب ما أفاد النادي الملكي في بيان، من دون أن يحدّد المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي بل اكتفى بالقول إنه عودته تعتمد على "الطريقة التي تتطور بها الإصابة".

لكن الصحافة الإسبانية أشارت الى أن هذه الإصابة تحتاج بين أسبوعين وستة أسابيع، ما يعني أنه مهدد بالغياب عما تبقى من مشوار ريال في الدوري المحلي حيث يختتم صراعه على اللقب مع جاره أتلتيكو وغريمه برشلونة في 23 مايو، كما هناك احتمال ألا يكون مع منتخب بلاده في كأس أوروبا حيث يبدأ مشواره في 11 يونيو.

وعاد مندي للتو من إصابة في قدمه اليسرى أبعدته عن الملاعب منذ منتصف أبريل، وشارك لمدة 63 دقيقة في مباراة منتصف الأسبوع المنصرم التي خسرها ريال أمام مضيفه تشلسي الإنكليزي صفر-2 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه غاب عن مباراة الدوري المحلي الأحد ضد إشبيلية.

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