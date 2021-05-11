مونفيس وبوستا خارج بطولة روما الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

ودع لاعب التنس الفرنسي ​غايل مونفيس​ منافسات ​بطولة روما الدولية​ من الدور الأول في اول مباراة له بعد غياب بداعي الإصابة بخسارته امام صاحب الأرض ​سونيغو​ بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 4 - 6 و7 - 5 و4 - 6 في مباراة استمرت 2h50 وتأهل وصيف بطولة مدريد ​ماتيو بيريتيني​ للدور الثاني في روما بفوزه على باشيلاشفيلي بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 4 و2 - 6 و4 - 6 في وقت تخطى الساعيتن.

