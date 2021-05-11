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مونفيس وبوستا خارج بطولة روما الدولية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونفيس وبوستا خارج بطولة روما الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

ودع لاعب التنس الفرنسي ​غايل مونفيس​ منافسات ​بطولة روما الدولية​ من الدور الأول في اول مباراة له بعد غياب بداعي الإصابة بخسارته امام صاحب الأرض ​سونيغو​ بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 4 - 6 و7 - 5 و4 - 6 في مباراة استمرت 2h50 وتأهل وصيف بطولة مدريد ​ماتيو بيريتيني​ للدور الثاني في روما بفوزه على باشيلاشفيلي بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 4 و2 - 6 و4 - 6 في وقت تخطى الساعيتن.

وتفوق الأميركي ​رايلي اوبيلكا​ على صاحب الأرض لورينزو موسيتي بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و4 - 6 محققًا 23 ارسال ساحق ليتأهل لثالث الأدوار فيما تأهل الياباني ​كي نيشيكوري​ للدور ذاته بعد انسحاب منافسه الإسباني ​بابلو كارينيو بوستا​ قبل اللقاء بسبب الإصابة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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