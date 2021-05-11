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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونفيس وبوستا خارج بطولة روما الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021
ودع لاعب التنس الفرنسي غايل مونفيس منافسات بطولة روما الدولية من الدور الأول في اول مباراة له بعد غياب بداعي الإصابة بخسارته امام صاحب الأرض سونيغو بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 4 - 6 و7 - 5 و4 - 6 في مباراة استمرت 2h50 وتأهل وصيف بطولة مدريد ماتيو بيريتيني للدور الثاني في روما بفوزه على باشيلاشفيلي بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 4 و2 - 6 و4 - 6 في وقت تخطى الساعيتن.
وتفوق الأميركي رايلي اوبيلكا على صاحب الأرض لورينزو موسيتي بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 4 - 6 و4 - 6 محققًا 23 ارسال ساحق ليتأهل لثالث الأدوار فيما تأهل الياباني كي نيشيكوري للدور ذاته بعد انسحاب منافسه الإسباني بابلو كارينيو بوستا قبل اللقاء بسبب الإصابة.