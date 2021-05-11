سينا يلمّح إلى عودة محتملة للمصارعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

ألمح المصارع السابق والممثل جون سينا إلى أنه سيعود إلى WWE من خلال صورة نشرها عبر حسابه على تطبيق انستغرام.



وكان سينا قد غاب عن ​المصارعة​ منذ عرض راسلمانيا 36 بسبب انشغاله في تصوير أفلام هوليوود، حيث خسر مباراته أمام ذا فيند.

ونشر سينا صورة شعار اتحاد المصارعة الحرة WWE، في إشارة منه إلى عودة قد تكون قريبة.

يُذكر أن بطل المصارعة 16 مرة سينا شارك في تصوير فيلم "فاست 9" الشهير، بالإضافة إلى أعمال سينمائية أخرى سيتم عرضها قريبا.