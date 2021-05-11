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تعرض محرز لهجوم في لندن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرض محرز لهجوم في لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

أفادت تقارير صحفية أن لاعب مانشستر سيتي رياض ​محرز​ تعرّض لهجوم من أحد الأشخاص بعد خروجه من مطعم في لندن.

وكان الجزائري محرز برفقة شريكته البريطانية تايلور وارد، في مطعم نوفيكوف في لندن حيث أثار شخص ذات بنية ضخمة، جلبة كبيرة، عندما حاول الهجوم على محرز، قبل أن يتدخل عدد من المرافقين للنجم الجزائري والعاملين في المطعم.

يُذكر أن محرز، الذي ساعد مانشستر سيتي على الوصول إلى نهائي ، قد علّق على الأحداث التي حصلت مؤخرا في حي الشيخ جراح.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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