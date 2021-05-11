المصارع السعودي منصور:  كنت أمارس التدريبات بانتظام على مدار ثلاث سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

اعرب نجم المصارعة الحرة السعودي ​منصور الشهيل​ عن سعادته بانتقاله الى نزالات المصارعة الحرة التابعة لاتحاد المصارعة الحرة العالمي WWE، بعد أن وقع عقد احترافيا يشارك بموجبه باستعراض "عرض الرو".



وقال منصور:" شعورٌ رائع. لقد شاركت سابقًا في نزالات كل من سوبر شو داون وكراون غول بكل عظمتهما. ولكن رغبتي الأولى تمثلت بإثبات حضوري بانتظام، والمشاركة في برنامج أسبوعي أستطيع عن طريقه إبراز قدراتي للعالم".

واضاف منصور:" كنت أمارس التدريبات بانتظام على مدار ثلاث سنوات، وأشعر بالسعادة لمشاركتي في نزالات الحدث الرئيسي بمواجهة مصارعين من أمثال درو غولاك وإنخيل غارزا، واكتساب الخبرة إلى جانبهم".