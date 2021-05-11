توخيل: لامبارد مسبّب أساسي لوصولنا إلى نهائي دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

لفت المدرب توماس ​توخيل​ إلى أنه سيكون دائمًا ممتنًا لفرانك ​لامبارد​ على عمله في مساعدة ​تشيلسي​ على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وقال توخيل: "لا يمكنك الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلا إذا نجحت في تجاوز مرحلة المجموعات وكان لفرانك سجل مذهل في مرحلة المجموعات. هذا يضع الأسس للوصول إلى النهائي ولن أنسى ذلك أبدًا".

وأضاف: "منذ اليوم الأول الذي جئت فيه إلى هنا، أدركت أن فرانك خلق إرثه الخاص في تشيلسي وهو مستحق تمامًا. عندما جئت كان ذلك في منتصف الموسم وكان الأمر يتعلق بمواصلة المهمة التي قام بها. إنه أحد اللاعبين الكبار والشخصيات الرئيسية في هذا النادي وعندما تفكر في تشيلسي تفكر في فرانك لامبارد".