الزمالك يطالب بمعاقبة لاعب الأهلي الشحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

شدد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية في نادي ​الزمالك​ ضرورة توقيع عقوبة ضخمة على ​حسين الشحات​، لاعب ​الأهلي​ بداعي توجيه إهانة لقائد الأبيض ​محمود شيكابالا​ خلال مباراة القمة التي جمعت الفريقين يوم الاثنين وانتهت بالتعادل 1-1، حيث



حيث قام الشحات ذكر لفظ "ميت" قبل الاستدلال على محمود شيكابالا، وهو ما اعتبره مشجعي الأبيض إهانة للأخير.

وقال عبد الله في تصريحات نشرها موقع الشروق: "لقد تم إيقاف إمام عاشور 12 مباراة بسبب فيديو مسجل، ولكن ماذا فعلتم مع حسين الشحات الذي أهان قائد الزمالك التاريخي ورمزه في برنامج تليفزيوني؟، ما هذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا التعنت؟ هل تريدون إهداء البطولة لفريق ما؟".