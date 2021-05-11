ادريانو: آمل أن أرى غوارديولا وميسي معا من جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

أعرب اللاعب السابق أدريانو عن رغبته في أن يرى ليونيل ميسي وبيب ​غوارديولا​ يجتمعان في برشلونة مرى أخرى.



وقال أدريانو: "لا أعرف أي شيء عن ليو، كل ما أعرفه هو أن لديه ثلاث مباريات متبقية ولا نعرف أي شيء آخر، لكن آمل أن يبقى ميسي".

وأضاف: "سيكون حلم بيب أن يعود إلى برشلونة، حلم الجماهير وأهل النادي. عندما غادر بيب كان بحاجة إلى تغيير المشهد، لتجربة أشياء أخرى، لكن أبوابه مفتوحة الآن، دون أدنى شك. إنه أحد أفضل المدربين الذين مررت بهم في أي وقت مضى وفي عالم كرة القدم. أتمنى أن يعود وأن يستمتع الناس به".