شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النصر السعودي يكشف عن خطط ناديه التعاقدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي أن البرازيلي مانو مينيز سيستمر مدرباً لفريق العاصمة في الموسم المقبل مستشهداً بنجاحات المدرب مع عدد من الأندية التي أشرف على تدريبها عندما يمنح الوقت ومن بينها كورنثيانز البرازيلي الذي انتقل مع مينيز من الدرجة الأولى حتى الفوز بكأس العالم للأندية خلال 3 مواسم.

وكشف آل معمر الذي تسلم رئاسة النصر مطلع إبريل الماضي خلفاً لصفوان السويكت أن إدارته تقوم بتقييم الجدوى الفنية لأربعة لاعبين أجانب هم الحارس الأسترالي براد جومز والمدافع الكوري المصاب كيم جين والمدافع البرازيلي مايكون إلى جانب المغربي نور الدين أمرابط وسيتم تحديد من يستمر منهم ومن يرحل في نهاية الموسم الحالي فيما أكد أن ناديه سيضم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف المعار حالياً لشباب الأهلي الاماراتي وسيحتفظ رسمياً بالثلاثي عبد الرزاق حمد الله وبيتروس والأرجنتيني مارتينيز الذي خضع مؤخراً لجراحة في الركبة ستبعده لفترة طويلة.

وطمأن الرئيس السابق لرابطة دوري المحترفين أنصار ناديه في ما يخص الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تعد شرطاً للتسجيل في الانتقالات الصيفية الشتوية: سنتمكن من حل جميع الأمور الخاصة بالكفاءة المالية وهي تحت السيطرة وسوف نسجل لاعبين جدداً في الميركاتو الصيفي.

وبين رئيس النصر أن ناديه يسعى لتحقيق البطولات وسيكون المركز الثاني بالنسبة له كرئيس أمراً مزعجاً في أي استحقاق محلي أو خارجي.