شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يضرب صفوف شالكه الهابط قبيل موقعة هيرتا برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أعلن نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الثلاثاء، إن إثنين من لاعبي فريقه دخلا في عزل صحي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أن مباراته المؤجلة أمام هيرتا برلين، والمقررة يوم الأربعاء، ستقام في الموعد المحدد دون أي تغيير.

وتأجلت المباراة في أبريل/نيسان الماضي بعد فرض عزل صحي لمدة أسبوعين على فريق هيرتا برلين عقب ظهور عدة حالات إصابة بالفيروس سريع العدوى في صفوفه.

وقال شالكه: "في الوقت الحالي لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة أمام هيرتا برلين يوم الأربعاء".

ويحتل هيرتا برلين المركز 14 بين فرق الدوري الألماني (18 فريقاً) برصيد 31 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 الذي يخوض جولة فاصلة للنجاة من الهبوط، في حين تأكد هبوط شالكه للدرجة الثانية في وقت سابق.