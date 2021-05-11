شكرا لقرائتكم خبر عن كأس «أم الإمارات» في ضيافة بلجيكا اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا عصر اليوم الأربعاء، فعاليات كأس «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصص كأس «أم الإمارات» لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 10.000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 12 خيلاً، أبرزها «خطير الخالدية» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس فابي ليفبري.

وينافس على اللقب «الفاهل» بإشراف جوري بوجارتس وقيادة نفس المدرب، و«ضحي» بإشراف بيتر ديكرس وقيادة ناديا إبراهيم، و«زيجي دا» بإشراف جي فرستربين وقيادة كريست دهنس، و«موناليزا تي» بإشراف جي تي زوتليف وقيادة تي دوبلندي.