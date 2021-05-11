شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مسابقة شد الحبل للمنطقة الأمنية برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم العميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بحضور الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية وعدد من ضباط ومنتسبي القطاع الأمني برأس الخيمة، الفائزين في مسابقة شد الحبل ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية في رأس الخيمة.

وأسفرت نتائج منافسات شد الحبل عن تحقيق إدارة الدفاع المدني المركز الأول، فيما حققت الإدارة العامة للعمليات المركزية المركز الثاني، وجاءت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة في المركز الثالث، ضمن أنشطة الدورة السادسة للفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية في رأس الخيمة، التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي.

وأشاد مدير عام العمليات المركزية بأهمية هذه الفعاليات الرياضية وتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لما لها من دور بناء في إعداد وتكوين شخصية منتسبي الشرطة نفسياً وجسدياً وعقلياً مع بث روح التنافس الشريف والترابط والترفيه بين المنتسبين شاكراً جهود قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية لدعمها وسعيها على تشجيع المنتسبين على الاهتمام بالجانب الرياضي.