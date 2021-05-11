خالد الغندور: إتحاد الكرة منظومة فاشلة غاب فيها كل أنواع العدل والقيم والمبادئ

الشارقة - اميمة ياسر - علق خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج على القرارات التي صدرت من إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة القمة التي أقيمت أمس الاثنين بين الأهلي والزمالك وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ونشر الغندور صورة من مدرجات ستاد القاهرة أمس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها:

"الأعضاء اللي مكتوب اساميهم في الكشف بتاع النادي الأهلي بمعرفة مجلس اداراة الأهلي بعضهم شتامين وبلا أخلاق وتلفظوا بألفاظ قذرة في رمضان وفي النهاية اتحاد الكرة لم يمنعهم ولم يحقق في الموضوع ولم يعرف أساميهم من مجلس الإدارة لمنع أصحاب الألسنة القذرة حتي في الـ١٠ أيام الأخيرة من رمضان وليلة القدر واكتفوا بـ٥٠ ألف جنيه غرامة .. وهذه منظومة فاشلة غاب فيها كل أنواع العدل والقيم والمبادئ وأصبح الأقوي يسود والكيل بـ١٠٠ مكيال حاجة مقرفة بمعني الكلمة وأصبحت الأخلاق بالمزاج ونختار العقوبة بالمزاج ونمنعها بالمزاج علي حسب لون الفانلة وفعلا انتم عاوزين ناس بعينها تعلمكم الأدب لإن التعامل برقي في ظل هذه المنظومة بيضيع الحقوق".

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.