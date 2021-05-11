ساديو ماني يعترف: أنا في أسوأ مواسمي الكروية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول، أنه يعيش أسوأ فتراته عبر مسيرته الكروية خلال الموسم الجاري من المسابقات في إنجلترا.

وأشار ماني في تصريحات لقناة كانال بلس، إلى أنه لا يعرف سبب هبوط مستواه خلال الموسم الجاري، لافتًا إلى محاولته العمل بقوة لاستعادته.

وقال ماني: "أعيش أسوأ مواسمي عبر مسيرتي الكروية، عليّ أن أعترف بذلك".

وأكمل: "إذا سألتني عن السبب فإنني سأكافح لكي أجد الإجابة، شخصيًا لا أعلم ما هو السبب".

وأضاف: "أحاول دائمًا أن أكون إيجابيًا، سواء كانت الأمور تتجه إلى الأفضل أو الأسوأ، دائمًا ما أسأل نفسي عن الأسباب".

وأردف: "أراقب أفعالي وأثر التدريبات على جسدي، أتناول المأكولات الصحية، لم يتغير أي شيء".

واختتم: "أحتاج للفهم بأن الحياة دائمًا تكون في صعود وهبوط، وسأعمل دومًا بقوة لربما تتحسن الأمور".