الزمالك: فرجاني أخبرنا برغبته في البقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حسين السمري عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، إن الدولي التونسي فرجاني ساسي أخبر الإدارة برغبته في البقاء في صفوف الفريق.

وأضاف السمري من خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنت حاضر لحديث قصير بين رئيس اللجنة اللواء عماد عبد العزيز وبين اللاعب فرجاني ساسي."

وقال: "رئيس اللجنة أخبره بأنه سيستمر في صفوف الفريق وهذه رغبة النادي ورد اللاعب بأنه هو الأخر يرغب في الاستمرار مع الأبيض، هذا الملف مع اللواء عماد لكن هذا ما شهدت عليه في الموقف الذي حدث بين اللاعب ورئيس اللجنة."

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي بنهاية الموسم الجاري وسط محاولات من جانب إدارة النادي في الابقاء على خدمات اللاعب.