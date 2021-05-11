حسين السمري: التنمر مستمر ضد شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حسين السمري، عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، إنه لا يمكن أن يصف الخطأ بالصواب لكن محمود عبد الرازق شيكابالا كان "رد فعل."

وعاقب الاتحاد المصري لكرة القدم محمود عبد الرازق شكيابالا بالايقاف لمدة مباراتين بسبب سلوك غير رياضي في مباراة الفريق أمام الأهلي.

وأضاف السمري من خلال تصريحات لبرنامج أون تايم سبورتس: "لا يمكن لأحد أن يقول على الخطأ صواب، لكن شيكابالا كان رد فعل، التنمر مستمر ضد اللاعب، يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة على التنمر مثل الذي يحدث في الدوريات الكبرى، اتحاد الكرة عاقب شيكابالا على رد الفعل وعقابه للفعل لم يكن رادعًا، يجب أن يتم حرمان الـ25 من التواجد في المباريات."

وأكمل: "أحذر من استمرار التنمر وأحذر أن يصل إلى لاعبين أخرين."

وعبر السمري عن رضاه بالنتيجة مؤكدًا أن إدارة الزمالك كانت تأمل في تحقيق الفوز في هذه المباراة، كما أنه أشاد باطاقم الحكام بقيادة أمين عمر مؤكدا أنه خرج بالمباراة إلى بر الأمان.