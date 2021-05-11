"نريد فتح تحقيق".. أول تعليق من الزمالك على عقوبة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

انتقد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك، قرار اتحاد الكرة بشأن العقوبة التي تم توقيعها على نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكانت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم قد عاقبت شيكابالا بالإيقاف مباراتين مع غرامة مالية بسبب السلوك غير الرياضي.

كما عاقبت إدارة المسابقات النادي الأهلي بغرامة مالية بسبب سباب جماهير الأهلي لأحد عناصر اللعبة.

وقال عبد الله في تصريحات لمصراوي: "شيكابالا عندما أشار إلى قدمه اليسرى كان حزينًا على الخروج من المباراة وكان يرغب في الاستمرار في المباراة من أجل التسجيل بالهدف اليسرى."

وأضاف: "اتحاد الكرة عاقب إمام عاشور على فيديو، أين اتحاد الكرة من فيديو حسين الشحات ضد شيكابالا؟!"

وأكمل: "اتحاد الكرة فرض عقوبة على الأهلي بسبب السباب الجماعي من جماهيره وهذا إقرار رسمي بحضور جماهير الأهلي وعدم حضور جماهير الزمالك بسبب قرار عدم الحضور الجماهيري، نريد التحقيق في هذه الواقعة وكيف حضرت الجماهير."

وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قد حسم مباراة القمة والتي جرت مساء الاثنين.