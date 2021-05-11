حازم إمام يوجه نصيحة لـ "شيكابالا" بعد واقعة مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق حازم إمام لاعب الزمالك السابق، على أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا ،لاعب الزمالك مع بعض من جماهير الأهلي، أثناء استبداله في مباراة القمة التي أقيمت مساء أمس الإثنين وخيم التعادل الإيجابي على نتيجتها بين الفريقين.

ونشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال إمام خلال برنامجه عبر إذاعة أون تايم سبورتس:" من قام بالهجوم على شيكابالا كلهم على بعض 25 شخص في المدرج، وإلى متى سنظل هذه الحالة الجدلية في كل لقاء قمة؟".

وأضاف:" مباراة القمة الأخيرة لم تكن تحتاج لأي سباب ولا توجد أي مشادات بين اللاعبين خلال اللقاء ليحدث ذلك، وشيكابالا لازم ياخد باله وما يردش والناس عارف إنه سريع الغضب".

وأوضح، أنك في مباريات القمة دائما ستجد بعض الناس المريضة ستقوم بسب شيكابالا لأنهم يعلمون أنه سريع الغضب ومن السهل استفزازه.

وتابع: لازم ياخد باله من الموضوع ده كلنا تعرضنا للسب، وحين يجد الجمهور أن شيكابالا لا يرد ولا يهتم بسبه لن يكرر هذا الأمر معه".

وأتم تصريحاته:" شيكابالا هذه المرة لم يفعل شيء، وعلاقة جيدة بلاعبي الأهلي لكن لازم ياخد باله حتى لا يتعرض للعقوبة".

يذكر أن الأزمة بدأت خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.