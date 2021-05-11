الميركاتو الصيفي 2021 | الهلال يسبق النصر ويقترب بشدة من خطف تاليسكا

سبق نادي الهلال غريمه النصر في صراع التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، واقترب بشدة من ضمه في الميركاتو الصيفي 2021.

وقرر أندرسون تاليسكا (27 عامًا)، فسخ عقده مع فريقه الحالي جوانجزو إيفرجراند الصيني، والذي يمتد حتى يونيو 2022، وذلك بعدما لعب معهم موسمين ونصف.

ودخلت العديد من الأندية السعودية صراع التعاقد مع تاليسكا، وانحصرت الصفقة اخيرًا بين الهلال وغريمه النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن المفاوضات بين الهلال وتاليسكا وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث تبقى اللمسات الأخيرة للصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن تاليسكا سينضم إلى الهلال بعقد لمدة عامين، وبراتب 5.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

من هو أندرسون تاليسكا؟

بدأ تاليسكا مسيرته مع فريق باهيا البرازيلي في عام 2013، وفي الميركاتو الصيفي 2014، انتقل إلى بنفيكا البرتغالي مقابل 400 ألف يورو.

ولعب تاليسكا موسمين مع بنفيكا، قبل أن يخرج معارًا إلى بشكتاش التركي في الميركاتو الصيفي 2016، مقابل 4 ملايين يورو.

وعاد صانع الألعاب البرازيلي إلى بنفيكا في عام 2018، لينتقل في العام ذاته إلى جوانجزو إيفرجراند على سبيل الإعارة مقابل 5.8 مليون يورو، مع بند أحقية الشراء.

وفعل جوانجزو بند شراء تاليسكا من بنفيكا مقابل 20 مليون يورو تقريبًا في الميركاتو الشتوي 2019.

وخاض تاليسكا 256 مباراة طوال مسيرته مع جميع الأندية في مختلف المسابقات، وسجل 100 هدفًا، وصنع 33.

وحقق مع بنفيكا لقب الدوري البرتغالي مرتين، وكأس البرتغالي مرتين، وكأس السوبر البرتغالي 3 مرات.

كما فاز مع بشكتاش بلقب الدوري التركي مرة واحدة، والدوري الصيني مرة واحدة ايضًا مع جوانجزو.