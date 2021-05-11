بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي لحساب الجولة 36 في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 11-5-2021.

يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، في مباراة هامة ضمن صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

فاز مانشستر يونايتد في مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا بنتيجة (3-1)، ليصبح للمباراة الـ14 على التوالي دون خسارة في الدوري الانجليزي، تعادل في 6 مباريات، وفاز في 8 مناسبات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب وفي رصيده 70 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “مانشستر سيتي”، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “تشيلسي”، ويمتلك الشياطين الحمر مباراة مؤجلة أمام ليفربول.

في المقابل، تلقى ليستر سيتي خسارته الرابعة في آخر 10 مباريات، أمام نيوكاسل في الجولة الماضية، وبشكلٍ عام هي الخسارة العاشرة له هذا الموسم في الدوري الانجليزي.

وتراجع ليستر سيتي من المركز الثالث إلى الرابع بعد هذه الخسارة، وفي رصيده 63 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الخامس “وست هام يونايتد”، و6 نقاط عن السادس “ليفربول”.

وتنقل مواجهة مانشستر يونايتد وليستر سيتي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تذاع على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير المباراة، الحكم الانجليزي “كريج باوسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.