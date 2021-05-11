شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني: الموسم الحالي هو الأسوء في مسيرتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، الموسم الحالي بالأسوء في مسيرته الاحترافية، والتي شهدت تراجع مستواه بشكل كبير.

وقال ماني في تصريحات لشبكة كانال بلس: «هذا هو أسوأ موسم في مسيرتي، يجب أن أعترف بذلك، إذا سألتني ما سبب ذلك؟ سأجد صعوبة في إعطائك إجابة. أنا شخصياً لا أعرف».

وأضاف ماني: «أحاول دائما أن أكون إيجابيا، سواء كانت الأمور تسير على ما يرام أو لا، لقد خضعت لفحص دوري لإلقاء نظرة على جسدي. هل أتناول الأطعمة الصحيحة أم تغير شيء؟ لكنهم فحصوا نتائج الاختبار، وكل شيء على ما يرام».

وتابع ماني: «على أن أتفهم أن الحياة بها تقلبات بين الصعود والهبوط، وسأستمر في العمل بجد وربما يمر هذا الوضع بمرور الوقت».

ليفربول سيخرج من الموسم بلا بطولات، لكنه يصارع من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي.

ماني سجل 14 هدفا فقط هذا الموسم في كل المسابقات، بعدما أحرز 20 هدفا أو أكثر في كل موسم من الموسم الثلاثة السابقة.