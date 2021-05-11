شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: ناس مرضى يشتمون شيكابالا ليعاقب وعليه ان ينتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، شيكابالا صانع ألعاب الزمالك بسبب رده على هجوم الجماهير في المباراة التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك الأمس كما وصف من سبوا اللاعب بالمرضى.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: «إلى متى سنبقى وسط هذه الحالة من الجدل؟ ما الداعي للسباب ولماذا الخروج عن السياق؟ شيكابالا يجب أن ينتبه ولا يرد، هم يستفزونك لتتورط في الخطأ ويتم معاقبتك، الجماهير تعلم أن شيكابالا يُستفز».

وأضاف حازم أمام: «تجد ناس مرضى يشتمونه ليعاقب على رد فعله، كلنا تعرضنا للسباب وإذا لم ترد ستشعر الجماهير بالزهق وتنسى ولماذا شيكابالا بالتحديد الذي يتعرض للسباب؟ لم يفعل شيئا هذه المرة، بل كان يصافح مدرب الأهلي واللاعبين بشكل جيد وودي للغاية».

واختتم إمام تصريحاته «شيكابالا في أفضل حالاته الفنية تشعر أنه يلعب وهو سعيد».

وكان لقاء قمة الجولة 21 بين الأهلي والزمالك قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وكان شيكابالا قد تعرض للهتاف من جماهير الأهلي قبل أن يشير إلى حذائه، وتعرض للإيقاف مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي.