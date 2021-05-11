شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: صالح جمعة لم يصل لـ 50% من مستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عادل مصطفى المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن نتيجة التعادل (1-1) في مباراة القمة 122، تعتبر مقنعة للأهلي والزمالك.

وقال عادل مصطفى فى تصريحات إذعة : "رغم أن وضع الزمالك كان أفضل قبل المباراة لاكتمال صفوفه، لكن النتيجة منطقية، ومريحة للفريقين خاصة أن الأهلي الذي يستعد للتحدي الصعب أمام صن داونز".

وعن فوز فريقه الأخير على بيراميدز 4-2، قال: "قدمنا مباراة رائعة أمام بيراميدز".

وتابع: "سبب العصبية في الشوط الأول، حصول بيراميدز على ضربة جزاء ومنح لاعبين اثنين من الفريق بطاقات صفراء، وقيم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بأنه "الأفضل في التدريبات".

وأردف قائلا: "نفضل تواجده في المركز رقم 8 بالملعب، في حين يشارك محمد إبراهيم في مركز 10 تحت رأس الحربة.

وأشاد بمستوى صالح جمعة "رغم أن كل ما يفعله حاليا يأتي وهو لم يصل إلى 50% من مستواه الفني، وواصل "شادي حسين أيضا يعتبر من العناصر المميزة في صفوف سيراميكا، ونرى أنه يستحق فرصة في منتخب مصر، وكذلك أحمد ياسر ريان صاحب الإمكانيات الرائعة.

واختتم "هدفنا التواجد في مركز جيد بالدوري الممتاز، وندرك أن الدور الثاني سيكون في قمة الصعوبة على جميع الأندية.

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وقيم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بأنه "الأفضل في التدريبات".

وأردف قائلا: "نفضل تواجده في المركز رقم 8 بالملعب، في حين يشارك محمد إبراهيم في مركز 10 تحت رأس الحربة".

وأشاد بمستوى صالح جمعة "رغم أن كل ما يفعله حاليا يأتي وهو لم يصل إلى 50% من مستواه الفني".

وواصل "شادي حسين أيضا يعتبر من العناصر المميزة في صفوف سيراميكا، ونرى أنه يستحق فرصة في منتخب مصر، وكذلك أحمد ياسر ريان صاحب الإمكانيات الرائعة".

واختتم: "هدفنا التواجد في مركز جيد بالدوري الممتاز، وندرك أن الدور الثاني سيكون في قمة الصعوبة على جميع الأندية".