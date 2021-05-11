شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الزمالك وكارتيرون بسبب مهاجم تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتمسك مسؤولو الزمالك ببقاء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل والإبقاء عليه لثقتهم في قدراته وإمكانياته.
وتأتي وجهة نظر الإدارة بأن اللاعب لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل وحال مشاركته بشكل أساسي سيثبت نفسه ويقدم مستويات مميزة مع الفريق وهو ما جعلهم يتمسكون ببقائه وتفعيل بند الشراء النهائي.
ويرى مسؤولو الزمالك أن مستوى الجزيري أفضل من مروان حمدي والأول حال مشاركته بصورة مستمرة سيثبت نفسه خاصة أنه يمتلك عنصر الخبرة ويعتبر مهاجما أساسيا بين صفوف المنتخب التونسي لذلك تتخوف الإدارة من الندم حال رحيل اللاعب عن الفريق في الموسم المقبل.
وخرج الجزيري من حسابات باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الفترة الأخيرة وعدم الاعتماد عليه في المباريات مع الفريق.
ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة صعبة وقوية بين الفريقين.