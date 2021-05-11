شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين الزمالك وكارتيرون بسبب مهاجم تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتمسك مسؤولو الزمالك ببقاء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل والإبقاء عليه لثقتهم في قدراته وإمكانياته.

وتأتي وجهة نظر الإدارة بأن اللاعب لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل وحال مشاركته بشكل أساسي سيثبت نفسه ويقدم مستويات مميزة مع الفريق وهو ما جعلهم يتمسكون ببقائه وتفعيل بند الشراء النهائي.

ويرى مسؤولو الزمالك أن مستوى الجزيري أفضل من مروان حمدي والأول حال مشاركته بصورة مستمرة سيثبت نفسه خاصة أنه يمتلك عنصر الخبرة ويعتبر مهاجما أساسيا بين صفوف المنتخب التونسي لذلك تتخوف الإدارة من الندم حال رحيل اللاعب عن الفريق في الموسم المقبل.

وخرج الجزيري من حسابات باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الفترة الأخيرة وعدم الاعتماد عليه في المباريات مع الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة صعبة وقوية بين الفريقين.