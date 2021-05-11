شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب الألماني يكثف المفاوضات مع فليك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، لتكثيف المفاوضات مع مدرب بايرن ميونخ هانز فليك، الراحل عن فريقه في نهاية الموسم، والمرشح الأبرز ليحل محل يواخيم لوف كمدير فني للمنتخب الألماني عقب نهاية منافسات يورو 2020.

وقال بيرهوف، اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل الإعلامية الخاصة بالاتحاد، استعدادا لمنافسات بطولة أمم أوروبا المقبلة: «لا يمكن إعلان أي شيء اليوم».

ويبدو أن الأمور تسير بسلاسة من أجل التعاقد مع فليك، وأنه يريد إنهاء كل الأمور قبل بداية أمم أوروبا، المقررة يوم 11 يونيوالمقبل .

وتحدث بيرهوف عن «مفاوضات جيدة» مع فليك، الذي سينهي عقده مع بايرن ميونخ قبل الأوان بنهاية الموسم الحالي بدلا من نهايته في 2023.

وكان فليك هو مساعد لوف في قيادة المنتخب الألماني في الفترة من 2006 إلى 2014، قبل أن يفوز بـ7 ألقاب مع بايرن، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني في الموسمين الماضي والحالي.