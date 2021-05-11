شكرا لقرائتكم خبر عن إنييستا يمدد بقائه فى فيسيل كوبي الياباني عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني أندريس إنييستا، تجديد عقده لمدة عامين مع فيسيل كوبي الياباني، الذي وصل إليه منتصف 2018 وساهم في فوزه ببطولتين محليتين.

وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عاما "إنه يوم مميز للغاية، مواصلة اللعب لعامين إضافيين مع فيسيل كوبي تمنحني دافعا كبيرا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء في العاصمة طوكيو.

وأكد لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق أنه لا يزال يشعر بـ"الكثير من الطاقة والحماس للاستمرار في جعل النادي أكبر.

بالمثل، كشف اللاعب الإسباني أنه يود الاستمرار في اللعب "لوقت طويل"، مضيفا أنه "سيقول كفى" حين يأتي اليوم الذي لا يستطيع فيه "المواصلة على نحو جيد.

وأعرب إنييستا عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع فيسيل و"الحفاظ على العلاقة مع مشروع النادي لوقت طويل، بعيدا عن كرة القدم،وانضم إنييستا إلى كوبي في مايو 2018 بعقد مبدئي مدته ثلاثة أعوام، ومنذ ذلك الحين أصبح قائد الفريق وأبرز نجوم الدوري الياباني.