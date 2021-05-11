شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الأبطال يفصل جارسيا عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موعد توقيع إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، على عقود انتقاله لبرشلونة.

وينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أنه بات قريبًا للغاية من العودة لبرشلونة بعد رحيله قبل 4 سنوات.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن جارسيا ينوي التوقيع لبرشلونة عقب يوم 29 مايو الحالي، وهو الموعد المحدد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي. وعلى الرغم من استبعاد بيب جوارديولا له من المشاركة مع السيتيزنس، منذ أن علم باتفاقه مع برشلونة، إلا أن جارسيا يفضل عدم التوقيع إلا بعد انتهاء عقده مع السيتي تمامًا، حيث يتمنى أن يختم تجربته في ملعب الاتحاد بلقبين مهمين مثل البريميرليج ودوري الأبطال.

ولكن في الوقت ذاته، يرغب جارسيا في إنهاء كل الأمور مع برشلونة قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأوروبية، كي يضع كامل تركيزه مع منتخب بلاده، ما لم تحدث أي مفاجآت في قائمة لويس إنريكي.