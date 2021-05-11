خالد الغندور تعليقًا على إيقاف شيكابالا: «مفيش عدل»

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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور تعليقًا على إيقاف شيكابالا: «مفيش عدل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي خالد الغندور على قرار اتحاد الكرة، بإيقاف محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب فريق الزمالك، بسبب إشارته، إلى الحذاء ردا على هجوم جمهور الأهلى، خلال مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس، الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجالي 1 - 1.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: كان المفروض موقع ينزل اعتذار لشيكا انه فهم موضوع الجزمة غلط والموضوع في اتحاد الكرة كان خلص بـ ٢ ليمون و قعدة حلوة و بدون تحقيق رغم أن الكلام كان صوت و صورة هههههههه، صباح الفل مفيش عدل في منظومة الكرة المصرية".
ونشر الغندور، صور لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلا :"الأعضاء اللي مكتوب اساميهم في الكشف بتاع النادي الاهلي بمعرفة مجلس اداراة الاهلي بعضهم شتامين و بلا اخلاق و تلفظوا بألفاظ قذرة في رمضان و في النهاية اتحاد الكرة لم يمنعهم و لم يحقق في الموضوع و لم يعرف اساميهم من مجلس الإدارة لمنع اصحاب الألسنة القذرة حتي في ال١٠ ايام الاخيرة من رمضان و ليلة القدر و اكتفوا ب٥٠ الف جنيه غرامة ههههههه منظومة فاشلة غاب فيها كل انواع العدل و القيم و المبادئ و اصبح الاقوي يسود و الكيل ب١٠٠ مكيال حاجة مقرفة بمعني الكلمة و اصبحت الاخلاق بالمزاج و بنختار العقوبة بالمزاج و بنمنعها بالمزاج علي حسب لون الفانلة و فعلا انتم عايزين ناس بعينها تعلمكم الادب لإن التعامل برقي في ظل هذه المنظومة بيضيع الحقوق".
كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت منذ قليل، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.
كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.