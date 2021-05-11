شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور تعليقًا على إيقاف شيكابالا: «مفيش عدل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي خالد الغندور على قرار اتحاد الكرة، بإيقاف محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب فريق الزمالك، بسبب إشارته، إلى الحذاء ردا على هجوم جمهور الأهلى، خلال مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت أمس، الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجالي 1 - 1.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: كان المفروض موقع ينزل اعتذار لشيكا انه فهم موضوع الجزمة غلط والموضوع في اتحاد الكرة كان خلص بـ ٢ ليمون و قعدة حلوة و بدون تحقيق رغم أن الكلام كان صوت و صورة هههههههه، صباح الفل مفيش عدل في منظومة الكرة المصرية".

ونشر الغندور، صور لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلا :"الأعضاء اللي مكتوب اساميهم في الكشف بتاع النادي الاهلي بمعرفة مجلس اداراة الاهلي بعضهم شتامين و بلا اخلاق و تلفظوا بألفاظ قذرة في رمضان و في النهاية اتحاد الكرة لم يمنعهم و لم يحقق في الموضوع و لم يعرف اساميهم من مجلس الإدارة لمنع اصحاب الألسنة القذرة حتي في ال١٠ ايام الاخيرة من رمضان و ليلة القدر و اكتفوا ب٥٠ الف جنيه غرامة ههههههه منظومة فاشلة غاب فيها كل انواع العدل و القيم و المبادئ و اصبح الاقوي يسود و الكيل ب١٠٠ مكيال حاجة مقرفة بمعني الكلمة و اصبحت الاخلاق بالمزاج و بنختار العقوبة بالمزاج و بنمنعها بالمزاج علي حسب لون الفانلة و فعلا انتم عايزين ناس بعينها تعلمكم الادب لإن التعامل برقي في ظل هذه المنظومة بيضيع الحقوق".

كانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت منذ قليل، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.