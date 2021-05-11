شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيدات ويمبلي تجعل بورتو مكاناً مرشحاً لاستضافة نهائي دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويتروز)

قالت مصادر لرويترز، إن تعقيدات نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من إسطنبول إلى ملعب ويمبلي في لندن، جعلت بورتو خياراً جديداً لاستضافة المواجهة المقررة في 29 مايو/أيار الجاري بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وأجرى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) مباحثات مع الحكومة البريطانية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بهدف نقل النهائي إلى ويمبلي بعد أن أدرجت الحكومة البريطانية تركيا على «قائمة حمراء»، ما يحرم المشجعين الإنجليز من حضور النهائي.

لكن مصدراً مطلعاً على المناقشات قال إنه بينما ستستمر المحادثات الثلاثاء، ظهرت عقبات بشأن الحاجة إلى منح استثناءات لشركات البث التلفزيوني الدولية والفنيين وأطقم الدعم والجهات الراعية.

ونظراً لأن الكثير من هؤلاء الأفراد القادمين من دول مختلفة سيحتاجون حالياً إلى دخول الحجر الصحي لدى وصولهم إلى بريطانيا، فإن الأمر سيتطلب مجموعة واسعة من الاستثناءات التي جعلت من الصعب الوصول إلى اتفاق سريع.

ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تستضيف إسطنبول النهائي، بسبب هذه الظروف ويمنح نقل المباراة إلى بورتو المشجعين الإنجليز فرصة لحضور النهائي، ربما بكلفة أعلى ومجهود أكبر من إقامة المباراة في ويمبلي.

وفي الأسبوع الماضي، وضعت الحكومة البريطانية البرتغال على «قائمتها الخضراء» اعتباراً من 17 مايو/أيار، ما يعني أن المشجعين الإنجليز سيكون لديهم حرية السفر لحضور المباراة حال نقلها إلى بورتو.

وتطبق البرتغال الآن المرحلة الأخيرة من تخفيف إجراءات العزل العام، ويتوقع أن ترفع قيود السفر اعتباراً من 17 مايو/أيار. ونقل نهائي العام الماضي من إسطنبول إلى لشبونة، بسبب وباء كوفيد-19 أيضاً، لكن مصادر قالت إن السلطات البرتغالية قد تفضل أن تستضيف بورتو المباراة حال منح البلاد حق التنظيم.