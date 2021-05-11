بعد تصريحاته عنهما في برنامج «شيخ الحارة» .. «ربيع ياسين والنحاس» يتقدمان ببلاغ للنائب العام ضد رضا عبدالعال

الشارقة - اميمة ياسر - قال المحامي محمد رشوان، إن لاعبي الأهلي السابقين ربيع ياسين وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الزمالك والأهلي السابق رضا عبدالعال، عقب وصفه لهما بأنهما من أعضاء جماعة الإخوان.

وكان رضا عبدالعال، لاعب الناديين الأهلي والزمالك السابق، كلا من ربيع ياسين وعماد النحاس، لاعبي الأهلي السابقين بالانتماء إلى جماعة الإخوان.

وأضاف عبدالعال، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد: "الكابتن ربيع ياسين كان بيقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان بيرقص في الاعتصام، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب، ولو كذبا الفيديوهات سأعتذر لهما".

وأشار عبدالعال إلى أن تدريب الكابتن ربيع ياسين لمنتخب مصر للشباب يُسأل عنه مسئولو اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه تولى تدريب المنتخب بسبب المجاملات.

وذكر رضا عبد العال أنه هو الوحيد الذي وقف أمام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ولا يخشى انتقاده، مشيرًا إلى أنه يحبه لأنه شخص حر ولا يخشى إلا الله.