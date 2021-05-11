إصابة فيراتي تبعده عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع

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باريس : سيغيب لاعب الوسط الإيطالي الدولي ماركو فيراتي عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع لاصابته بركبته، بحسب ما أعلن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء، ما يهدد مشاركته في كأس أوروبا للمنتخبات الصيف المقبل.

وتعرض فيراتي لاصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى الأسبوع الماضي خلال التمارين، وتبدو ضئيلة احتمالات عودته قبل مباراة إيطاليا وتركيا في 11 حزيران/يونيو المقبل في روما.

غاب عن تعادل فريقه الأخير مع رين في الدوري المحلي، لتتضاءل فرصة احتفاظه بلقبه أمام ليل المتصدر. كما أن فريق العاصمة ودع مسابقة دوري ابطال اوروبا، لخسارته أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في نصف النهائي.

ويغيب ابن الثامنة والعشرين عن مباراتي فريقه المتبقيتين في الدوري ضد رينس وبريست بالاضافة الى نصف نهائي الكأس الاربعاء ضد مونبلييه.

فيراتي الذي ترك معسكر بلاده في آذار/مارس الماضي لاصابة بفخذه الأيسر واصيب بفيروس كورونا، كان قد غاب عن كأس أوروبا 2016 بسبب الاصابة أيضا، فيما غابت بلاده عن نهائيات مونديال 2018.